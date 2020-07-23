«Считаю, что заслуживает одобрения и проделанная работа, связанная с оросительной водой. Если бы мы не проделали эту работу, то сегодня наше положение могло быть очень тяжелым. Несколько проектов служат как проекты и питьевой, и оросительной воды».

Об этом 23 июля заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на совещании в видеоформате, посвященном состоянию водного хозяйства.

Глава государства отметил, что гигантские водные проекты, реализованные в Азербайджане в последние годы, полностью изменили ситуацию в лучшую сторону: «В их числе хочу особо отметить водопровод Огуз-Габала-Баку. Этот водопровод имеет огромное значение. В первую очередь, в город Баку доставляются большие объемы чистой питьевой воды. Если учесть, что значительная часть наших водных ресурсов формируется в зарубежных странах, то водопровод Огуз-Габала-Баку является крупным проектом, построенным исключительно на местном источнике. Реализация данного проекта началась, можно сказать, после получения нами первых нефтяных доходов. В то время я говорил, что нам необходимо превратить черное золото в человеческий капитал, и водопровод Огуз-Габала-Баку является наглядным доказательством этого, потому что нефтяные доходы стали поступать в нашу страну после 2006 года. В то время был сдан в эксплуатацию нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Тогда наши доходы, конечно, находились на очень низком уровне. Однако мы направили их в первую очередь на решение проблем вынужденных переселенцев и вопросов, связанных с водой.

Специалистам хорошо известно, что если бы сегодня не было водопровода Огуз-Габала-Баку, то проблемы с водой в городе Баку могли обостриться» (цитата по АПА).

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