Стали известны результаты, проведенных 2-3 июля выпускных экзаменов для 11-х классов (в том числе вступительных экзаменов в Нахчыване для выпускников предыдущих лет).

Как говорится в сообщении Государственном экзаменационном центре, результаты экзаменов опубликованы на интернет-сайте ГЭЦ, где используя номер дела и номер документа, удостоверяющего личность (или FİN код), участники могут ознакомиться с результатами экзамена, графическим изображением карты ответов, правильными ответами на задания закрытого типа, а также критериями оценки по каждому заданию открытого типа. Номера делов участники могут узнать, пройдя по линку.

С результатами вступительных экзаменов в Нахчыване для выпускников предыдущих лет можно ознакомиться, пройдя по линку.

На экзамены не явились 353 человека из 9180 человек, участие которых предусматривалось в выпускных экзаменах. Результаты экзаменов 7 человек были аннулированы за нарушение установленных правил.

С порядком подсчета баллов можно ознакомиться, пройдя по линку.

Среди участников экзамена 1 человек – выпускник школы имени Гейдара Алиева города Нахчыван набрал максимальный результат – 291.8 баллов. Второй самый высокий результат показал выпускник средней школы № 11 Агджабединского района, набравший 286 баллов. Кроме того, 2 человека (выпускники средней школы села Гюзнут Бабекского района НАР и средней школы № 16 города Ширван) набрали 285.3 балла.

Напомним, для учащихся, которые не участвовали в экзамене, в сентябре будут проведены повторные выпускные экзамены. Будет проведено итоговое оценивание этих лиц и им вручат аттестаты.

Для рассмотрения апелляций по результатам экзамена с 5 августа 2020 года ГЭЦ организует онлайн-апелляционный процесс (посредством программы Zoom или по телефону).

Перед тем как обратиться в Апелляционную комиссию, участникам экзамена рекомендуется ознакомиться с результатами экзамена, графическим изображением карты ответов, правильными ответами на задания закрытого типа, а также критериями оценки по каждому заданию открытого типа.

Форма электронного заявления для обращения в Апелляционную комиссию будет размещена 29-31 июля на сайте ГЭЦ, заполнив которую заявитель проходит регистрацию. Незарегистрированные в течение указанного периода лица не смогут впоследствии подать апелляцию. В случае, если в электронном заявлении не будет указано содержание обращения, заявление не будет принято, данное обращение рассмотрено не будет. Участие учащегося важно в апелляционном обсуждении. Вместе с ним один из родителей может принять участие в обсуждении. По заявлению (обращению) учащегося может быть проведено обсуждение не более 15 минут. По истечении отведенного времени, вмешательстве постороннего человека или нарушении правил этического поведения процесс обсуждения прекращается.

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