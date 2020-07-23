Из торговых центров сети «Твой дом» исчезли товары армянского производства. Об этом пишет РБК со ссылкой на посла Армении в России Вардана Тоганяна.

По его словам, утром 23 июля к нему обратились крупные армянские экспортеры. Они рассказали, что из магазинов убрали привезенные ими консервированные продукты, минеральную воду и алкоголь. Эти продукты также перестали принимать складские помещения. Вместо них прилавки заставили товарами азербайджанского производства.

«Твой дом» входит в холдинг «Crocus Group», основанный уроженцем Азербайджана, предпринимателем Аразом Агаларовым.

Minval.az