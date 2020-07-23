Обеспечение населения Азербайджана питьевой водой за последние 16 лет увеличилось до 70%, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«В 2004 году, когда была принята первая Госпрограмма социально-экономического развития регионов, обеспечение питьевой водой в Азербайджана было на уровне 40%. Сегодня эта цифра достигла 70%. Число граждан в Баку, регулярно получавших питьевую воду, составляло 29%, а на сегодня эта цифра достигла около 82%. В регионах охват населения питьевой водой составлял всего 9%, сегодня — 63%. Это действительно историческое достижение. Мы сделали это, прежде всего, для здоровья людей, экономического и сельскохозяйственного развития”, — сказал Алиев в четверг на видеосовещании, посвященном состоянию водных ресурсов (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, несмотря на это, не были достигнуты желаемые результаты. В этой связи президент подчеркнул, что отныне проекты питьевой воды и проекты мелиорации будут в повестке дня отмечаться как наиболее важные.

«Основная цель сегодняшней встречи — устранить ошибки и недостатки в этой области в ближайшие годы, разработать и представить единый механизм управления, и мы будем последовательно реализовывать наши краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы действий. В результате чего обеспечение питьевой водой и поливной водой в Азербайджане должны составить 100%», — подчеркнул глава государства.

Minval.az