Последний тест на наличие коронавируса у заслуженного артиста Бахрама Багирзаде, который он сдал 21 июля, оказался отрицательным.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центрального таможенного госпиталя. Несмотря на результат теста, артист все еще находится на лечении, так как его состояние по-прежнему остается тяжелым.
«Последний тест оказался отрицательным. На данный момент его состояние все еще тяжелое, поэтому мы не можем выписать его домой или перевести в другую больницу», — отметили в пресс-службе.
Актер несколько дней назад пришел в сознание, сейчас может говорить и двигаться, а в скором времени будет переведен в палату.