Последний тест на наличие коронавируса у заслуженного артиста Бахрама Багирзаде, который он сдал 21 июля, оказался отрицательным.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центрального таможенного госпиталя. Несмотря на результат теста, артист все еще находится на лечении, так как его состояние по-прежнему остается тяжелым.

«Последний тест оказался отрицательным. На данный момент его состояние все еще тяжелое, поэтому мы не можем выписать его домой или перевести в другую больницу», — отметили в пресс-службе.

Актер несколько дней назад пришел в сознание, сейчас может говорить и двигаться, а в скором времени будет переведен в палату.

Minval.az