«В ООН и в Евросоюзе должны понять, что Азербайджан больше не намерен участвовать в имитационных переговорах».

Такое мнение в беседе с Minval.Az высказал руководитель Центра политических исследований (ЦПИ) «Атлас» Эльхан Шахиноглу, комментируя переговоры Генсека ООН Антониу Гутерриша с лидерами Азербайджана и Армении, а также трехсторонний телефонный разговор главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля с главами МИД Азербайджана и Армении.

По мнению Э.Шахиноглу, ничего нового Гутерриш и Боррель в ходе телефонных переговоров не сказали. Он напомнил о том, что представители ООН и ЕС говорили о мире, о необходимости возобновления переговорного процесса.

«К тому же в ходе разговора Гуттериш даже и не вспомнил о четырех резолюциях, принятых в свое время Совбезом ООН. Об этом в ходе разговора ему напомнил президент Ильхам Алиев. Выходит, что ни в его интересах, ни в интересах ЕС решить этот вопрос. Тот факт, что Генсек ООН не отреагировал на слова президента Азербайджана, свидетельствует о том, что, несмотря на свою обеспокоенность обострением ситуации в регионе, ООН не хочет заниматься урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», — подчеркнул наш собеседник.

Он напомнил о том, что бывший глава МИД Эльмар Мамедъяров вел безрезультатные переговоры, и годы были потрачены зря.

«Президент неоднократно отметил, что Азербайджан не намерен участвовать в безрезультатных переговорах. Из заявлений главы государства я пришел к выводу, что Азербайджан намерен дать решительный отпор армянской агрессии. Если тот же Гуттериш и Боррель не хотят возобновления боевых действий, то они должны надавить на Ереван и убедить армянскую сторону принять поэтапный план, который подготовлен МГ ОБСЕ», — отметил Э.Шахиноглу, посетовав на то, что и сопредседатели не предпринимают решительных мер для реализации в жизнь данного плана.

Как считает Э.Шахиноглу, Гуттериш и Боррель решили отделаться «общими» фразами.

Однако безрезультативные переговоры отвечают только интересам страны – оккупанта, коим является Армения.

«И существующий статус-кво отвечает интересам официального Еревана. Поэтому эти два звонка не имеют какого-либо значения», — подчеркнул эксперт.

Что касается призыва Борреля к Азербайджану и Армении использовать механизм прямых коммуникаций, то, по словам Э.Шахиноглу, прямые переговоры велись и ранее.

«В конце 90-х годов прошлого столетия общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев несколько раз встречался с ныне экс-президентом Армении Робертом Кочаряном. Одна такая встреча состоялась на нахчыванском участке госграницы Азербайджана и Армении. Но и эти встречи были безрезультативными. К тому же если призывают к прямым переговорам, то в этом случае для чего нужна МГ ОБСЕ? Переговоры длятся три десятка лет. За эти годы посредники неоднократно посещали регион, организовывали встречи, озвучивали различные заявления, как это делали и иные международные структуры, но это ничего не дало. Мы не против мира. Но мир за счет наших оккупированных территорий не отвечает нашим интересам, так как все эти призывы к переговорам, мирному пути решения конфликта в настоящее время нашим интересам не отвечает. Я так понимаю, что после инцидента на Товузском направлении госграницы Азербайджан внес корректировки в свою внешнюю политику. И не зря глава государства уволил Мамедъярова — он был слабым министром, участвовал в безрезультатных переговорах, все время говорил о субстантивных переговорах, которых никогда и не было. И то, что новый глава МИД Джейхун Байрамов сказал своему российскому коллеге Сергею Лаврову о том, что Армения должна освободить наши территории указывает на то, что переговоры ради переговоров не в наших интересах», — отметил Э.Шахиноглу.

Эксперт также упомянул о призыве главы дипломатии ЕС Борреля к обеим сторонам конфликта воздержаться от будущих угроз, «особенно в отношении критически важной инфраструктуры в регионе».

«Все «критические инфраструктурные проекты» в регионе связаны с Азербайджаном, Армения не участвует ни в каких региональных проектах. Через несколько месяцев азербайджанский газ будет транспортироваться в Европу по трубопроводам TAP и TANAP. Брюссель уделяет большое внимание безопасности трубопровода, который проходит вблизи азербайджано-армянской границы. Пограничные бои несут угрозу трубопроводу.

Безопасность инфраструктурных проектов в регионе беспокоит Азербайджан не меньше, чем Европу. Однако для Азербайджана безопасность этих проектов не исключает необходимости освобождения оккупированных территорий.

Конечно, известные центры в Армении и России не хотят, чтобы Азербайджан становился богаче и сильнее за счет газа, продаваемого в Европу. В связи с провокацией, совершенной Арменией в направлении Товуза, целью была выбрана линия региональных проектов Азербайджана. Осознавая это в Брюсселе, верховный представитель ЕС намекнул на проекты «критической инфраструктуры» в телефонном разговоре с Баку и Ереваном. Но если Брюссель серьезно относится к безопасности проектов, о которых идет речь, он должен поддержать «пошаговое» решение конфликта. Без поддержки этого плана урегулирования сбалансированные призывы Брюсселя к сторонам бессмысленны», — резюмировал он.

Бахтияр Сафаров

Minval.az