Нынешний виток армянской агрессии против Азербайджана и реакция на него и в нашей стране, и за ее пределами еще долго останутся в Азербайджане «темой номер один». Здесь слишком многое сошлось в одной точке. Такую активность и такую консолидацию нашей зарубежной диаспоры мы не видели уже очень давно. В Москве впервые был реализован механизм «неофициальных экономических санкций» против Армении — азербайджанские предприниматели отказались принимать на реализацию армянскую сельхозпродукцию. А во многих городах мира сегодня проходят митинги и акции протеста азербайджанских активистов.

Это большая и многогранная тема. Конечно, здесь необходимо отметить настоящий, непоказной патриотизм организаторов и участников этих акций и констатировать, насколько крепки связи наших зарубежных соотечественников с родиной. Понятно, что эти митинги, акции протеста и «неофициальные санкции» надолго, если не навсегда, покончили с расхожим стереотипом «это там у себя армяне и азербайданцы воюют, а здесь, в Москве/в Париже/в Берлине/в Риме они встречаются, пьют чай и делают совместный бизнес».

Но по вполне понятным причинам в центре внимания азербайджанской аудитории сегодня — нападения армян на азербайджанских активистов. Вначале — столкновения в Лондоне. Затем — драматичные события в Лос-Анджелесе, где против нескольких десятков азербайджанских активистов оказалось толпа в несколько тысяч армянских погромщиков: в результате семь человек оказались на больничной койке. Армянский «митинг» перед посольством Азербайджана в столице Нидерландов Гааге закончился попыткой прорыва на территорию дипмиссии. В Брюсселе армянские радикалы забрасывали камнями азербайджанских активистов, находившихся на территории азербайджанской же дипмиссии…

Анализировать и комментировать происшедшее можно с самых разных сторон: разбирать каждый инцидент и методично указывать на ошибки организаторов (тем более что сделать это «пост фактум» значительно проще и легче, отмечать, что посольство Азербайджана в США призвало соотечественников четче координировать действия и между собой, и с диппредставительствами, и с местной полицией, и с удовлетворением констатировать, что государство оплатит медицинскую и юридическую помощь пострадавшим от действий армянских погромщиков в Лос-Анджелесе.

Но есть еще правовое и политическое «прочтение». На улицах многих городов армянская сторона отвечала силой, кулаками и камнями на мирные акции азербайджанских активистов — а это слишком красноречивый ответ на вопрос, кто вел и ведет себя цивилизованным образом, а кто — уже нет. Можно организовать свои массовые акции, но отвечать на слово, особенно на отсылки к признанным границам и международному праву, кулаками и камнями — это последнее дело. Нападать на дипмиссию — тем более. На что и обратили внимание в МИД Азербайджана. Азербайджанское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что армянские провокации против мирных азербайджанских демонстрантов, а тем более дипмиссий — это вандализм и терроризм, то есть уголовные преступления. А во-вторых, «согласно Венской конвенции, предотвращение нападений на дипломатические представительства и дипломатов является обязанностью этой страны. Азербайджан, обращаясь к дружественным странам, требует расследования действий, совершенных против наших дипломатических представительств и дипломатов, азербайджанцев». А это уже месседж властям тех стран, на территории которых произошли эти акты вандализма и террора — теперь уже на них лежит обязанность все это расследовать. А еще — делать выводы, кто действительно вел себя цивилизованным образом, а кто — уже нет.

Накануне в МИДе Азербайджана уже пришлось объясняться послу США в нашей стране Эрлу Литценбергеру.

А расследовать тут, без сомнения, есть что. Многие события, как бы не имеющие отношение к большой политике, указывают: в армянских общинах нередко создаются этакие неофициальные боевые дружины. Напомним: за несколько часов до наступления 2019 года в казахстанской Караганде в местном армянском ресторане «Древний Рим» вспыхнула потасовка между казахами и армянами — и с армянской стороны «разбираться» прибыли человек 30-35, вооруженных ножами и заточенной арматурой. Затем уже в июне того же года похожим образом развиваются события в подмосковной деревне Путилково: вспыхивает драка в местном армянском кафе, и «разбираться» прибывает целая боевая дружина. Наконец, есть косвенные признаки, указывающие на существование чего-то подобного и в американском Глендейле, который открыто именуют «Маленькой Арменией».

И это еще не самое опасное. Судя по многим признакам, в Армении в очередной раз обратились к политтехнологиям открытого террора, о чем уже предупреждал Minval.az, анализируя последние события и на линии фронта, и в самой Армении. Теперь аналогичное предупреждение озвучил замминистра иностранных дел Азербайджана: «Внешняя политика Армении потерпела крах и, возможно, они вновь попытаются нарастить напряженность. Не исключено, что армяне к насилию за рубежом привлекут и такие террористические организации, как «Дашнакцутюн», АСАЛА. Поэтому призываем дружественные страны быть внимательнее, наши соотечественники также должны быть осторожными». Добавим от себя: многие подонки, которые атаковали посольство США в Гааге, были одеты в футболки с символикой армянской террористической группировки АСАЛА — а она, напомним, несет ответственность за сотни терактов против турецких посольств и консульств и гибель более 40 турецких дипломатов. Боевиков этой группировки, напомним в который уже раз, встречали и встречают в Армении как героев, в этой стране вполне официально действует созданная ими партия «Сасна Црер», чьи активисты нередко берут на себя исполнение деликатных дипломатических поручений для Никола Пашиняна. Версия, что теперь руками террористов Армения попытается ответить на военные и дипломатические поражения последних дней. Искушенные политтехнологи знают: отдельно взятого террориста можно попытаться выдать за добропорядочного политика. Млжэл «подчистить» официальную версию биографии, можно подобрать команду «спичрайтеров» и подготовить относительно удобоваримые речи и уж тем более можно вырядить его в костюм, нацепить галстук и лайковые перчатки. Только вот одно неловкое движение — и из лопнувшей лайковой перчатки лезет наружу погромный кулак…

И это не тот случай, когда сработают привычные стенания о «многострадальности».

Нурани

Minval.az