В Исмаиллинском районе будет построен завод по производству био-смарт павильонов для автобусных остановок.

Об этом сообщили в Исполнительной власти района, передает Тренд.

Согласно информации, один такой павильон уже изготовлен и установлен в районном центре.

«В ближайшее время будет произведен и установлен на территории города еще один павильон. Они в основном предназначены для автобусных остановок. Павильон состоит из двух секций с восемью сидениями. В будущем планируется строительство завода по производству таких павильонов», — сказали в районной ИВ.

Отметим, что такие павильоны работают на солнечной энергии, в них доступен бесплатный wi-fi, есть камера безопасности, дезинфектор, мини-бар с прохладительными напитками и энергетический usb-порт.

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