«Полиция США не смогла защитить генконсульство Азербайджана и азербайджанцев во время нападения армян».

Об этом сегодня на пресс-конференции сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

Замминистра отметил, что эти действия армян будут безуспешными: «Я верю, что провокации армян будут пресечены».

Х.Халафов сказал, что встретился с послом США и обсудил нападение армян на азербайджанцев в Лос-Анджелесе, а также выразил сожаление по поводу того, что полиция США не смогла защитить Генеральное консульство и азербайджанцев.

«Посол отметил, что полиция США проводит расследование и будет дана правовая оценка этой провокации. Мы также проводим встречи с другими послами. Азербайджанское государство находится рядом с каждым нашим соотечественником. Мы не позволим Армении оказывать давление на наши дипломатические миссии за рубежом, на наших соотечественников. Сегодня азербайджанская армия способна освободить наши земли от оккупации. Азербайджанское государство также готово оказать поддержку нашим гражданам независимо от того, где они живут».

Minval.az