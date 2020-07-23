«Провокации, совершенные в последние недели против зданий дипломатических представительств Азербайджана за рубежом, а также мирных азербайджанских демонстрантов, являются вандализмом и терроризмом, носят уголовный характер».

Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении Министерства иностранных дел.

В заявлении решительно осуждаются эти основанные на ненависти преступные действия: «Согласно Венской конвенции, предотвращение нападений на дипломатические представительства и дипломатов является обязанностью этой страны. Азербайджан, обращаясь к дружественным странам, требует расследования действий, совершенных против наших дипломатических представительств и дипломатов, азербайджанцев. Азербайджанское государство всегда рядом со своими соотечественниками. Для оказания правовой помощи нашим соотечественникам даны необходимые указания нашим дипломатическим представительствам».

Minval.az