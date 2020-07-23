В адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать благодарственные письма от граждан Азербайджана.

Minval.az со ссылкой на официальный сайт президента представляет вниманию несколько из этих писем.

Светлана Азизова из Тертерского района пишет: «Уважаемый господин Президент! Мы живем на линии соприкосновения с врагом в Тертерском районе. В Тертерском районе нет ни одной улицы, ни одного дома, откуда не отправили бы сына защищать Родину. У нас также есть шехиды, отдавшие жизни за нашу территориальную целостность. Наши ветераны также пережили все страдания и лишения войны. Мы люди, видевшую войну. Наши неблагодарные соседи всегда обстреливали наши населенные пункты, наши дома разрушались, но мы не отдали ни пяди земли. Тертер всегда был для врага бельмом в глазу. Под Вашим руководством был дан чувствительный ответ на провокации, совершенные противником на Товузском участке азербайджано-армянской государственной границы. Мы, тертерцы, поддерживаем, гордимся Вами и нашей армией. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, отдавших жизни за нашу территориальную целостность. Наши коварные соседи, видя свои поражения, прибегают к новым провокациям. Вражеский солдат убегает из окопа, от сражения. А наши сыновья добровольно обращаются, чтобы пойти на войну. Настроение как у населения, так и у армии высокое. Так как наш Президент, Верховный главнокомандующий с народом, наши генералы с солдатами на фронте. Мы верим в победу, в Верховного главнокомандующего, в сильную и дисциплинированную азербайджанскую армию. Да хранит Аллах Вас и наш народ».

Хикмет Оруджев из села Сарванлар Агджабединского района пишет: «Уважаемый господин Президент!

Достойный отпор нашей армии провокации врага стал уроком для них. Наши злобные соседи были подавлены.

Хотя армяне скрывают потери, они ещё не скоро оправятся от удара нашей армии.

Господин Президент, мы гордимся Вами и нашей доблестной армией. Уверены, что под Вашим руководством скоро освободим наши земли от врага!».

Зулейха Гейдарова, член Молодежного объединения Сабаильской районной организации ПЕА города Баку пишет: «Уважаемый господин Президент! Всех нас разгневал обстрел в последние дни армянскими военными, нарушившими режим прекращения огня, наших боевых позиций. Все внимание нашего народа направлено на линию фронта. Сегодня наша героическая армия достойно отразила провокацию врага. У нас есть шехиды среди военнослужащих, достойно и с честью выполняющих свои обязанности. Мы верим, что под Вашим командованием врагу будет дан достойный отпор и кровь наших шехидов будет отомщена.

Наш народ всецело верит в Вашу политику».

Руфат Рашидов, майор запаса, пишет: «Уважаемый господин Президент, Верховный главнокомандующий!

Я приветствую героев азербайджанской армии, решительно отразивших армянский вандализм, представляющий угрозу для всего региона. Поддерживаю всех военнослужащих, принявших участие в кровопролитных боях. Ваша поддержка азербайджанской армии незаменима. В результате работы, проводимой Вами в сфере армейского строительства, сегодня азербайджанская армия может дать достойный отпор врагу. Мы стали свидетелями предотвращения армянских провокаций как в Апрельских боях, так и сегодня на Товузском направлении.

Сильная, доблестная азербайджанская армия способна в любой момент освободить наши земли от оккупации. В Ваших глубоко содержательных выступлениях мы видим отблеск великой победы. Уверен, что продолжение той большой победы в Джоджуг Марджанлы, Лелетепе скоро увидим в Шуше, Ханкенди и на других оккупированных территориях.

Господин Верховный главнокомандующий, азербайджанский народ верит в свою армию. Ведь у него есть такой Президент и Верховный главнокомандующий, как Вы. Мы верим в Вашу волю, гордимся таким Президентом, как Вы. Мы тесно сплотились вокруг Вас и всегда готовы к Вашему приказу».

Мухтар Багиров из города Нахчыван пишет: «Уважаемый господин Президент!

Как лейтенант запаса, жду Вашего приказа. Мы готовы пожертвовать жизнью за нашу Родину и народ. Как представитель этого народа я всегда рядом с Вами и всегда будет так. Вы наш незаменимый лидер.

Господин Верховный главнокомандующий, этот народ всегда рядом с Вами. Мы готовы отдать жизнь за Вас. Да хранит Вас Аллах».

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