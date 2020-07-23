Считаю, что именно к такому смысловому знаменателю можно подвести содержание стратегических установок, которые были сформулированы президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым перед новоназначенным министром иностранных дел. 16 июля глава государства в режиме видео-формата принял Джейхуна Байрамова и обозначил функциональные приоритеты работы главного внешнеполитического управления страны. Невозможно оставить вне внимания данное событие, как минимум потому, что глава государства своим выступлением на самом деле обозначил контуры внешнеполитической стратегии нашей с вами Родины. Кроме того, была также озвучена некоторая обеспокоенность рядом вопросов, которые требуют своего неотложного решения.

Ограничиваясь форматом статьи, выделим лишь некоторые из озвученных азербайджанским лидером установочных месседжей. Например, такие слова Ильхама Алиева как: «Построение равноправных отношений на основе взаимного уважения и доверия – один из основных наших приоритетов», говорят о том, что азербайджанская дипломатия должна претендовать на статус ведущей, а не ведомой страны в системе международных отношений. Да, конечно, это весьма амбициозная задача, но только такой статус позволит нам добиться усиления наших международных позиций.

В свою очередь тезис президента о том, что: «… без участия нашей страны и обеспечения ее интересов реализация какого-либо проекта в регионе невозможна» — в очередной раз открыто всем нам напоминает о таком международном статусе Азербайджана, как страны лидера региона. Таким образом, можно надеяться на то, что в ближайшем будущем мы будем свидетелями активизации разнонаправленных инициатив, которые будут способствовать укреплению данного статуса.

Можно также предположить, что в этих целях правительство страны будет обращаться к потенциалам культурной дипломатии. Ведь именно культурные механизмы выстраивания дипломатических отношений наряду с экономической привлекательностью Азербайджана, могут в совокупности стать решающим фактором в реализации такой стратегической задачи, как увеличение числа стран-сторонников наших позиций. Собственно говоря, на правдоподобность данного предположения указывают иные слова президента: «Благодаря нашей политике, Азербайджан с годами обретает все больше друзей».

В контексте стратегических приоритетов МИДа глава государства отдельным пунктом обозначил принципиальную необходимость в активизации пропагандистской работы. Например, такие слова как: «Необходимы тесные контакты с зарубежными средствами массовой информации… Следует немедленно и адекватно реагировать на порой публикуемые ложные сообщения об Азербайджане, так как во многих случаях мы этого не видим… Сегодня против Азербайджана ведется организованная и скоординированная грязная кампания» — указывают на пока еще имеющие место быть наши «болевые точки» в беспрерывно продолжающейся информационной войне. Данной установкой на самом деле глава государства отдает нашему МИДу одну из ведущих позиций в борьбе с информационными провокациями, исходящими из-за рубежа. Профессионально поставленная работа посольств может способствовать не только увеличению числа дружественных СМИ, но и помочь тиражированию необходимых политических интерпретаций различных событий в информационных ресурсах конкретных стран мира.

Такие слова президента как: «Нельзя работать по принципу «не трогай меня — не трону тебя…, наша дипломатия должна быть наступательной…» — и вовсе, буквально обязывают наши диппредставительства к активизации своей работы. Иными словами, пассивность впредь запрещается. Придется отказаться от «бородатого» принципа работы многих представителей госслужбы: «чем тише сидишь, тем меньше головной боли». Данный подход, а также принцип оперативной координации работы должен служить усилению адекватности реакций по отношению к конкретным провокациям, в том числе и информационным. Развивая контекст координационной работы, господин президент также подчеркнул необходимость более слаженной работы наших диппредставительств с диаспорскими организациями. Абсолютно справедливое замечание, ведь благодаря согласованности работы можно будет добиться более эффективной реализации такой задачи как доведение азербайджанских реалий до иностранной аудитории.

Глава государства также обозначил стратегические направления работы в контексте двухсторонних и многосторонних отношений. Среди выделенных приоритетов обозначим следующие: отношения с соседними странами; отношения со странами-членами Организации исламского сотрудничества; поддерживание братских отношений с государствами тюркоязычного мира; развитие связей с Европейским Союзом; в качестве отдельного кластера в построении внешнеполитического вектора страны президент обозначил США; Великобритания была обозначена стратегическим инвестором нашей страны и т.д. Образно говоря, Ильхам Алиев оформил список приоритетных партнеров, внешнеполитическое сотрудничество с которыми для Азербайджана имеет стратегическую значимость.

Тем не менее, в качестве основного направления работы МИДа глава государства обозначил усиление активности в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Комментируя данный вопрос, президент Азербайджана озвучил сказал: «Это для нас основной вопрос, это — национальный вопрос». Таким образом, если позволить себе обозначенные функциональные приоритеты МИДа подвести под общий смысловой знаменатель, то активизация дипломатических рычагов – это задача ближайшей перспективы.

Асиф Усубалиев, кандидат политических наук

Minval.az