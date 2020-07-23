В рамках поддержки борьбы с пандемией COVID-19 в 20 городах Азербайджана бесплатно раздадут медицинские маски, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

В рамках сотрудничества государственных органов и частного бизнеса стартовала очередная социальная инициатива, предполагающая раздачу населению 20 тысяч медицинских масок в столице и регионах Азербайджана.

С подобной идеей выступило Минэкономики, организационную поддержку ее реализации оказывает Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), акцию поддержала также Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей). К министерской инициативе подключатся и крупные частные предприятия.

Инициатива наряду с раздачей медицинских масок жителям предполагает также проведение разъяснительных бесед с людьми об опасности коронавируса и необходимости индивидуальной защиты в период пандемии.

Подобные акции планируется проводить в течение июля-августа.

Minval.az