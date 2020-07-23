Посольство Азербайджана в США обратилось к соотечественникам.

Как сообщает посольство, обращение направлено в связи с насилием в отношении наших граждан 21 июля на митинге в Лос-Анджелесе и активизацией армянских радикальных экстремистов в США и других странах.

В обращении говорится, что после отражения военной агрессии Армении против Азербайджана и тяжелых ударов, нанесенных противнику, в различных частях мира, в том числе в США, выросла активность радикальных армянских экстремистов против наших соотечественников, включая дипломатические миссии:

«Наши соотечественники посредством успешных акций и контракций в различных городах США довели до общественности страны правду об истинном положение дел и разоблачали ложь армянских лоббистов. К сожалению, армянские радикальные круги жестоко напали на мирных азербайджанских демонстрантов во время акции перед Генеральным консульством нашей страны в Лос-Анджелесе, некоторые из наших соотечественников подверглись насилию. В результате несколько из них получили серьезные травмы» (цитата по Тренд).

В обращении выражается глубокая признательность каждому из соотечественников за проявленный патриотизм и национальное единство.

«В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева, государство покроет медицинские расходы и связанную с этим юридическую помощь для наших соотечественников, пострадавших 21 июля в результате армянского насилия в Лос-Анджелесе. По данным вопросам следует обратиться в Генеральное консульство в Лос-Анджелесе.

Учитывая рост числа и масштаб насильственных действий и провокаций армянских радикалов, мы настоятельно призываем наших соотечественников быть более осторожными и предусмотрительными, осознавать склонность армянских радикалов к насилию и немедленно связываться с местными правоохранительными органами в случае проявления насилия, угрозы или опасности.

Кроме того, настоятельно рекомендуется координировать свои действия с местными правоохранительными органами и убедиться в обеспечении полной безопасности при участии в любой акции или мероприятии.

В то же время мы просим наших соотечественников обращаться в посольство нашей страны в Вашингтоне, которое ответственно за консульские округа, и Генеральное консульство в Лос-Анджелесе», — говорится в обращении.

Там же отмечено, что Калифорния и 12 других западных штатов США, включая Аляску, Аризону, Колорадо, Гавайи, Айдахо, Монтану, Неваду, Нью-Мексико, Орегон, Юту, Вашингтон и Вайоминг, входят в консульский округ Генерального консульства в Лос-Анджелесе, проживающие в этих штатах азербайджанцы могут обратиться в консульство.

«Наши соотечественники, проживающие в других 37 штатах, могут обратиться непосредственно в наше посольство в Вашингтоне. Горячая линия нашего посольства: (+1) 202-560-3583», — сообщили в посольстве.

Minval.az