Выпускник Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) показал самый высокий результат по ОСПУ в стране.
Выпускник Экономического факультета специальности «Международные отношения» Элтадж Раджабов, набрав 99,84 балла, занял первое место среди выпускников других университетов нашей страны за Общий средний показатель успеваемости (ОСПУ).
Согласно традиции университета, имя Э.Раджабова, набравшего самый высокий балл (98.53), выгравировано на почетном камне UNEC.
Э.Раджабов в течение 4-годичного образования постоянно получал стипендию TOP 15 UNEC. Планируя получить образование магистратуры в Германии, Э.Раджабов получил также стипендию DAAD, финансируемую правительством Германии.