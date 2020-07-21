Помощник президента Азербайджанской Республики Анар Алекперов встретился в Центре Гейдара Алиева с рядом общественных деятелей и интеллигенции.

На встрече обсуждались проделанная в нашей стране работа и дальнейшие шаги по борьбе с коронавирусной пандемией, а также события, произошедшие в последние дни на товузском участке азербайджано-армянской государственной границы и другие вопросы. Помощник президента Азербайджана подробно проинформировал о работе, проведенной в оперативном штабе при Кабинете министров в соответствии с рекомендациями и поручениями президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Он отметил, что в результате целенаправленных и последовательных шагов было достигнуто снижение числа заражений. Привлеченные из зарубежных стран специалисты оказывают азербайджанским коллегам большую поддержку в лечении больных коронавирусом, и уже достигнуты положительные результаты. Анар Алекперов особо отметил роль частного сектора в проводимой работе, который незамедлительно отвечает на вызовы государства, оказывает поддержку.

Он отметил, что зарубежные специалисты также неоднократно подчеркивали, что в нашей стране эта работа ведется лучше и правильно. Все это дает основание говорить о том, что наша страна скоро справится с этой серьезной проблемой. Для этого мы должны быть более солидарными и повышать нашу гражданскую ответственность.

Говоря о поэтапном смягчении процессов в период особого карантинного режима, Анар Алекперов подчеркнул, что шаги были предприняты продуманно, в настоящее время для устранения угрозы повторного распространения пандемии необходимо продемонстрировать солидарность граждан с государством и поддержку СМИ, представителей общественности в связи с пропагандой в этой области.

На встрече также были обсуждены события, произошедшие в последние дни на товузском участке азербайджано-армянской государственной границы, было отмечено, что на фоне очередной провокации оккупационной Армении граждане демонстрируют высокий патриотический и боевой настрой. Было отмечено, что солидарность демонстрируется не только в Азербайджане, но и в различных странах мира.

Было отмечено, что азербайджанцы, проживающие в разных странах, объединились для того, чтобы донести до внимания справедливую позицию Азербайджана. Но вместе с тем, в социальных сетях есть и те, кто пытается привить людям чувство страха, паники. Чтобы избежать таких неприятных ситуаций, мы должны мобилизовать наши возможности. Было отмечено, что мнения, предложения активных в общественной жизни лиц в этом направлении имеют важное значение.

Выступившие на встрече писатели, члены семей шехидов, журналисты, депутаты, юристы и деятели искусства выразили признательность за организацию встречи в таком формате. Общественные деятели затронули вопросы, волнующие граждан в период пандемии, высказали свои мнения и предложения.

Выступавшие высказались о провокациях в социальных сетях и подчеркнули, что Азербайджан как государство, находящееся в условиях войны, должен применять эффективные механизмы для их предотвращения. Отвечая на вопросы общественных деятелей, помощник президента Азербайджана отметил значимость озвученных мнений и отметил, что предложения будут приняты во внимание.

Minval.az