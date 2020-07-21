В этом году предусмотрен отбор в сеть 6738,5 млн кубометров газа для газоснабжения в нормальном режиме. Об этом говорится в отчете ПО «Азеригаз» Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по итогам 6 месяцев 2020 года.

Согласно отчету, 3978,3 млн кубометров газа из этого объема отобрано в течение 6 месяцев: «Отбор газа по сравнению с прошлым годом вырос на 40,7 млн кубометров газа, что связано с регистрацией еще 36564 новых абонентов в категории населения, а также вводом в эксплуатацию новых производственных площадей (особенно теплиц)».

Кроме того, в период карантинного режима расхода газа в холодные дни увеличился из-за того, что большинство абонентов находились дома.

В целом, по статистике на 1 июля количество зарегистрированных в ПО абонентов в категории населения составляет 2284980 человек.

Minval.az