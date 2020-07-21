Ветеран азербайджанского футбола Вели Гасымов прокомментировал инициативу уроженца Баку, экс-форварда сборной Армении Юры Мовсисяна по сбору финансовых средств для армянской армии.

«У них, видимо, не все в порядке в армии, раз решили организовать сбор средств. У нас, слава Богу, государство хорошо содержит вооруженные силы, и нам таких инициатив не нужно. Но у нас народ готов на добровольной основе идти на фронт, что уже доказали десятки тысяч людей. Наша армия сильнее, и мы это готовы доказать. А они могут собирать сколько угодно денег. Это не поможет. Надеюсь, вскоре все решится в нашу пользу», — цитирует «Азериспорт» Гасымова.

Minval.az