В этом году в Азербайджане зарегистрировано 13310 преступлений. Об этом на заседании коллегии Министерства внутренних дел в формате видеоконференции сказал первый заместитель министра внутренних дел, генерал-лейтенант полиции Сейфулла Азимов.

Он отметил, что 94,7 процента из этих преступлений являются противоправными действиями, расследуемыми органами внутренних дел и прокуратуры, 87,2 процента из них не представляют большую общественную опасность.

Докладчик отметил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было зафиксировано снижение числа ряда преступлений. Совместно с органами прокуратуры за отчетный период было обеспечено раскрытие 241 преступления прошлых лет, задержание 1821 разыскиваемого лица.

Генерал-лейтенант полиции С.Азимов отметил, что в ходе мероприятий по борьбе с организованной преступностью обезврежено 438 криминальных групп, в том числе 103 криминальные группы, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления.

Minval.az