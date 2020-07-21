«В отношении около 195 тысяч лиц, нарушивших требования особого карантинного режима, приняты меры административной ответственности».

Об этом заявил министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов на заседании коллегии, посвященном итогам деятельности в сфере борьбы с преступностью, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности и предстоящим задачам в первом полугодии 2020 года.

Министр отметил, что в рамках мероприятий по соблюдению карантинного режима в стране, продолжается суточная охрана в 62 пандемических больницах и других объектах в 35 районах и городах республики.

В.Эйвазов также сказал, приняты меры в отношении около 195 тысяч лиц, нарушивших требования особого карантинного режима, 788 человек арестованы, 193 560 оштрафованы, в том числе за неношение масок оштрафованы 17 820 человек.

Minval.az