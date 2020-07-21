Посольство Азербайджана в Республике Сербия распространило заявление в связи с использованием вооружения и боеприпасов производства Сербии в ходе наступательных операций на Товузском направлении азербайджано-армянской границы.

Как сообщили в посольстве, на основании соответствующих инструкций Администрации президента Азербайджанской Республики и Министерства иностранных дел по вопросу использования сербского оружия и боеприпасов в ходе наступательных операций Вооруженных сил Армении в Товузском направлении азербайджано-армянской границы, с целью разъяснения вопроса были немедленно направлены официальные обращения в Администрацию президента Сербии, Министерство иностранных дел, а также другие соответствующие государственные структуры страны, проведены интенсивные встречи.

«В связи с вопросом временный поверенный в делах Республики Сербия в Азербайджанской Республике была вызвана в Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики, и недовольство Азербайджанского государства было доведено до ее сведения. В настоящее время по указанию руководства Сербии проводятся серьезные расследования по данному вопросу, после получения информации общественности будет дано официальное заявление», — передает АПА.

Minval.az