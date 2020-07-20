Торговый оборот между Грузией и Россией в январе-июне 2020 года сократился на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $584,2 млн, сообщила в понедельник Национальная служба статистики Грузии.

По данным статслужбы, на долю РФ, которая по итогам шести месяцев текущего года заняла вторую после Турции позицию среди крупнейших торговых партнеров Грузии, пришлось 11,6% всего внешнеторгового оборота республики.

В десятку основных торговых партнеров Грузии входят также Китай (10,5%), Азербайджан (8,9%), Армения (5,6%), Украина (5%), США (4,6%), Болгария (4,1%), Германия (3,9%), Италия (1,8%).

Minval.az