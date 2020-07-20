Оператор закрытого акционерного общества «Азербайджанское телевидение и радиовещание» (AzTV) 74-летний Аббасага Иманов скончался от коронавируса.

Об этом говорится в сообщении главы службы по связям с общественностью AzTV Наргиз Рафиевой.

По ее словам, как и все остальные сотрудники старше 60 лет, оператор-ветеран уже около месяца не выходил на работу, он внезапно почувствовал себя плохо дома. Наш коллега 6 дней лечился в больнице, сегодня он умер: «От имени коллектива AzTV мы просим от Аллаха упокоения его души, выражаем соболезнования его родным и близким».

Minval.az