Россия и Азербайджан имеют близкие позиции по основным вопросам мировой повестки, активно сотрудничают в международных организациях, развивают политические, экономические и гуманитарные связи.

Об этом сказал глава комитета по международным делам Государственной Думы России Леонид Слуцкий. Он отметил, что отношения двух стран динамично развиваются абсолютно во всех сферах и приобрели характер стратегического партнерства и большая заслуга в этом, безусловно, принадлежит Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, благодаря политике которого Москва имеет в лице Баку надежного и предсказуемого партнера. Л.Слуцкий подчеркнул, что Азербайджан действительно важный партнер России в Закавказье.

«Более того, современный Азербайджан — одна из наиболее развитых, процветающих экономик постсоветского пространства. Баку ведёт мудрую и сбалансированную внешнюю политику. Россия и Азербайджан имеют близкие позиции по основным вопросам мировой повестки, активно сотрудничают в международных организациях, развивают политические, экономические и гуманитарные связи. Уверен, что перспективы у нашего сотрудничества по всем направлениям самые положительные. Это касается, в том числе и межпарламентских связей: у нас отлажено теснейшее взаимодействие с Милли Меджлисом», — добавил депутат, которого цитирует «Национальная оборона».

Minval.az