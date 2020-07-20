Россия надеется на скорейшее урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном, это позволит нормализовать эмоциональный фон выходцев из этих стран в РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что в Москве и в целом в России живет много азербайджанцев и много армян, и все они являются добропорядочными гражданами РФ, я имею в виду тех, кто граждане РФ, помимо мигрантов, и они все уважаемые члены нашего общества. Очевидно, что эскалация на армяно-азербайджанской границе не может оставлять этих наших граждан безучастными, и, конечно, эмоционально они свою реакцию проявляют», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, обратили ли в Кремле внимание на проблемы между уроженцами Азербайджана и Армении в Москве, в том числе с торговлей.

Он напомнил, что РФ призвала обе стороны к сдержанности, к незамедлительному возвращению к режиму прекращения огня и к прекращению любых проявлений насилия.

«Поэтому мы надеемся, что как можно скорее эта ситуация будет урегулирована, и таким образом эмоциональный фон тоже вернется в нормальное русло», — цитирует его РИА Новости.

Minval.az