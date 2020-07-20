Парадоксы всегда существовали в истории человечества в любые времена. Людям свойственно верить в невероятное, чем в очевидное: в существование внеземного разума, например или в тотальную «теорию масонских заговоров». И на фоне этого невероятного очевидное просто теряется, уходит на задний план, что весьма и весьма печально, так как именно очевидное должно менять сознание людей и спасать от всяческого рода угроз.

Не обошли парадоксы и наше общество, вот уже 4 месяца муссирующее слухи и домыслы, догадки и вымыслы на тему «существует или нет на самом деле ковид». Данная тема вообще номер один во всем мире, и, конечно же, есть немало сомневающихся, опирающихся на ту же самую «теорию заговора» (масонов, совета 30-ти, внеземного разума и так далее). Как говорится, верить или же нет – личное дело каждого. Но все же почему мы заговорили о парадоксе? Причина есть: в стране ежедневно растет количество заболевших коронавирусом, равно как и количество умерших от ковида. Почти каждый день появляются сообщения о смертях врачей в зонах эпидемии, в социальных сетях все чаще появляются зловещие и скорбные сообщения о том, что среди родственников и друзей уже есть потери: болеют и умирают друзья, родственники, родители. Но даже несмотря на эти страшные факты определенная часть общества все еще никак не уверует не верит в существование коронавируса в Азербайджане. А если и верит, то считает, что он не так страшен, как его малюют. Но иногда понимание проблемы приходит только после того, как она бумерангом ударит по семье и близким людям. И, к сожалению, этот удар может быть сокрушительно-смертельным.

Как заявила в беседе с Minval.az психолог Амалия Багарова, ситуация на самом деле очень серьезная, и потому не следует относиться к ней как к чему-то обыденному и не заслуживающему внимания.

— Халатное отношение к столь серьезному заболеванию как COVID-19 чревато очень серьезными, я бы даже сказала – печальными последствиями. Примеров сколько угодно: пренебрег запретами, элементарно вышел на улицу без маски, постоял на углу с приятелями, пообщался без маски, и в результате заболел. А разве оно стоило того? Я понимаю, что люди устали – от неизвестности, от запретов, от сидения в четырех стенах, от лимитированного личного времени, от отсутствия элементарного летнего отдыха, ежегодно заряжающего нас иммунитетом на весь дальнейший год, но все же если бы вируса не существовало, то государство не предпринимало бы карантинных мер, не перекрывались бы границы.

Не было бы такой страшной статистики, не умирали бы врачи и люди. Кроме того, если бы этот вирус существовал только в Азербайджане, сомнения были бы оправданы, но COVID-19 уже собрал страшную жатву по всему миру. Есть масса примеров, есть отчеты компетентных специалистов мирового уровня, есть масса доказательств, что коронавирус существует, и размах его растет – несмотря на попытки сдерживания. Но вакцины нет. А потому мы все должны признать, что единственный способ купировать эпидемию – соблюдать социальное дистанцирование, надевать маски и не выходить из дома без нужды. Именно так справились с ростом эпидемии все страны, пострадавшие от коронавируса.

Что же касается неверия в проблему, то сомнение – это часть человеческой натуры. Вспомните того же самого библейского Фому, который не верил в раны Христа и дотрагивался до них пальцами. Такие люди были всегда, и никуда от этого не денешься. Но все же я хочу обратиться к тем, кто не верит: давайте все же признаем, что ваше поведение крамольно! Ситуация с коронавирусом в стране взята под контроль, но безответственные граждане не воспринимают ситуацию всерьез, продолжая нарушать ограничения и правила, установленные для всех, подвергая при этом жизнь и здоровье опасности – причем, не только свою жизнь и здоровье, но и окружающих в том числе.

Психолог Азад Исазаде в беседе с Minval.az говорит, что постепенно поток неверующих в коронавирус, сходит на нет:

— Недоверие конкретно к вирусу у населения было, и довольно высокое. Это было и в период первого карантина, это было заметно, когда карантин убрали, но все же недоверяющих стало меньше – как только статистика стала угрожающе расти. Стало меньше людей без масок. Количество больных увеличилось, и соответственно, стало меньше тех, кто раньше с пеной у рта доказывал теорию не существования вируса. А что касается недоверия к серьезности ситуации, то причина тут в отсутствии на первых порах живой информации. Были цифры, проценты, но не было конкретики – кто заболел, когда и где. Не было реальных персонажей, понимаете? Сейчас информации гораздо больше, и, соответственно людей, которые стали выполнять требования карантина – стало больше. Но сказать, что это повлияло на всех – нет. Есть люди, которые продолжают не верить, или же относятся к информации о ковиде безразлично, или же спокойно. Безусловно, под этим есть психологическая основа: человек не может очень долго жить под стрессом, особенно, если он к этому не приспособлен. Тем более, к длительному стрессу, пусть и не сильному, но довольно длительному.

Определенная категория впадает в состояние паники, и у меня есть пациенты, которые 4-5 месяцев вообще не выходят из дома – независимо от карантинных мер. Они сидят дома и даже не пользуются своим 2-часовым правом СМС. Кто-то уехал на дачу и сидит там безвылазно, а есть и пациенты (не больные ковидом, замечу), которые не пускают к себе даже детей, привозящих им продукты. И только после ухода детей родители берут продукты, дезинфицируют их и принимают в пищу. То есть, все контакты сведены на конкретное НЕТ. Это именно та самая категория, которая попала в панику так называемой коронафобии.

Другая категория – не верующая в коронавирус, и у нее тоже есть определенное психологическое объяснение. Как я уже сказал выше, человек устает от длительного стресса, и он вытесняет проблему, не хочет о ней слышать, не хочет ее осознавать. Приведу в пример новичков-водителей: в момент аварии они закрывают глаза. В момент аварийной ситуации кто-то нажимает на газ, но чаще всего бросают руль и закрывают глаза, так как не хотят видеть момент аварии, хотя мы понимаем, что логически ситуацию нужно контролировать до конца, а в последний момент увернуться всегда возможно. Но тут другой принцип: не вижу, а значит и проблемы нет. Вот так и получается: я не хочу слышать о вирусе, его нет я в него не верю, это выдумки, которыми людям попросту пудрят мозги. А у меня лично нет никаких проблем, я спокойно гуляю и не надеваю маску, контактирую с кем хочу. Но самым опасным моментом является распространение своей позиции в социальных сетях.

Придумываются всевозможные конспирологические и фантастические «доказательства» в виде тем о чипировании, распространении вируса посредством вертолетов и дронов, Билле Гейтсе с его вышками 5G, и так далее – с целью вытеснения реальной информации о вирусе. Нельзя сказать, что это все делается специально: я бы объяснил все эти действия защитной реакцией. Такому человеку наплевать на общество, на болеющих, на умирающих: он защищает себя от плохой информации. С этим бороться сложнее, так как люди, которые попали в панику, понимают, что у них пострадала нервная система, у них панические атаки, фобии, и они обращаются к психологам, и даже если не ходят на прием, то в онлайн-режиме консультируются. У меня в день как минимум 6 таких консультаций. А вот те неверующие в коронавирус отвергающие в это верить, не считают, что у них психологическая проблема, и за помощью не обращаются.

Воздействовать на них возможно только через СМИ, через пропаганду, через объективную информацию, через распространение не просто сухой статистической информации – сколько человек в стране заболело и умерло. Эту информацию уже надо дробить на абзацы: сколько заболело в Баку, в Сумгаите, в Гяндже и так далее. Надо давать побольше информации об очагах заболевания, давать побольше информации о реальных людях, которые, к сожалению, болеют и умирают. Возможно, именно это остановит поток неправильных мыслей, и неверующий в ковид задумается над вопросом: а, может быть, правы они, а не я?

Яна Мадатова

Minval.az