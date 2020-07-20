Некоторое время назад в реке Кура уменьшилось количество воды и морская вода смешивается с речной, что создало проблему с обеспечением питьевой водой в Нефтчалинском районе, сообщает Исполнительная власть Нефтчалинского района.

В селах и поселках, включая райцентр, затруднено снабжение населения питьевой водой, а также орошение посевных площадей.

Для решения проблем ИВ района осуществляются комплексные меры:

«При главе ИВ создан Оперативный штаб. В Нефтчалу командированы сотрудники «Азерсу». Два 35-тонных водовоза несколько раз в день разводят питьевую воду из Сальянского района. Кроме того, водовозы по 5-10 тонн развозят воду по поселкам и селам. В райцентре перед зданиями, в кварталах установлены большие водяные баки для населения, которые постоянно заполняются водой. По результатам геолого-разведывательных работ, проводимых на перспективных территориях, бурят артезианские скважины».

В сообщении отмечается, что самым важным вопросом в решении проблемы является проведение водопровода в район.

Распоряжением президента Ильхама Алиева для этого выделено пять миллионов манатов. Из водохранилища в Сальянском районе прокладывается новая линия протяженностью 44 км.

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