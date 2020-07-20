Российско-армянские отношения за последние два года заметно охладились и показателем стала сбалансированная позиция Москвы к недавнему военному обострению на межгосударственной границе между Азербайджаном и Арменией. Ереван явно ожидал большего от своего союзника по ОДКБ, а в результате не только не получил желаемой поддержки, но и был удивлён тем, как российские СМИ освещают военную конфронтацию.

Армянские ресурсы обратили внимание, что их коллеги из России используют азербайджанские источники в своих публикациях, которые носят зачастую лояльный тон по отношению к Азербайджану и ставят под сомнение версию Еревана касательно инициатора провокации.

Показательны такие тезисы как «в армяно-азербайджанском противостоянии Кремль принципиально занимает равноудаленную позицию от обеих сторон конфликта» и отмечается «важность стратегического партнерства в военно-технической сфере между Россией и Азербайджаном». Персонально премьер-министру Николу Пашиняну припоминают его негативное отношение к евразийским интеграционным проектам, когда он, будучи депутатом Национального собрания Армении, поднимал вопрос о выходе из них и говорил о целесообразности нахождения российской базы в Гюмри. Фактически Кремль устами подконтрольных СМИ перечисляет накопившиеся претензии за последние два года к новому армянскому правительству, которое всё больше тяготеет в сторону Запада, начиная давление на внутриполитической арене на пророссийские силы, в частности Гагика Царукяна, чья партия «Процветающая Армения» является второй по численности в парламенте.

Позиция многих российских СМИ кардинально отличается от той, которая была во время апрельских событий 2016 года, когда ярко выраженные проармянские симпатии были заметны невооружённым взглядом. Более того, произошедшие изменения на информационном поле сказались и на мнении россиян, отдававших четыре года назад предпочтение Армении. В частности, результаты опроса на сайте российского издания «Взгляд» показали двукратный перевес считающих необходимым России поддержать Азербайджан, нежели чем Армению в конфликте. Это также вызвало критику в армянских СМИ, которые сообщают о том, что данная газета с 2017 года перешла под контроль «Экспертного института социальных исследований», связанного с администрацией президента РФ, поэтому «это издание было, есть и будет глашатаем взглядов Кремля». Портал ArmenianReport пишет следующее: «Соответственно, «Взгляд» осуществлял очередную операцию по навязыванию россиянам новых стереотипов. Согласно одному из которых, именно Азербайджан должны поддерживать россияне в его провокации против Армении. Нашу страну медленно, но, верно, вычеркивают из рядов союзников. В ранг врагов путинской России наша страна еще не переведена, но работа в этом направлении идет и не заметить этого нельзя. И последние веяния чутко уяснили даже такие, казалось бы, друзья Армении и «НКР», как Владимир Соловьев».

Антироссийская тональность многих армянских СМИ очевидна, они открыто критикуют Москву, призывая не строить иллюзий и перестать рассматривать Россию как союзника, приводя в пример Турцию, которая однозначно поддержала Азербайджан, выразив готовность оказать любую помощь военного характера. Показательно обращение главного редактора «Russia Today» Маргариты Симоньян к армянам: «Ереван наводнил республику антироссийскими НКО и стал плацдармом антироссийских сил на Северном Кавказе. Армянские власти выгнали из страны российских бизнесменов-армян и продолжают поливать Россию «помоями». Однако данный пассаж вызвал у многих армян только раздражение и пожелание «гражданке Симоновой» воздержаться от подобного рода заявлений.

С большой долей вероятности можно утверждать, что критика России в армянских СМИ будет только усиливаться, создавая ещё более неблагоприятный фон у населения, среди которого уровень доверия к союзнику заметно упал за последние годы, что фиксируют опросы.

В этом контексте показательно принятие законопроекта в армянском парламенте на прошедшей неделе во втором и окончательном чтении, ограничивающего трансляцию телеканалов на иностранных языках в общедоступном вещании, поэтому в национальном мультиплексе останется только один российский канал, что многое характеризует и вызывает недовольство у России.

Ереван может потерять статус союзника Москвы и причина этого в действиях самой Армении. В Кремле недовольны происходящими там событиями, в частности, намечающимся планомерным разворотом в сторону Запада, потому Еревану было бы наивно рассчитывать на помощь со стороны Москвы в противостоянии с Баку. Более того, в треугольнике Азербайджан-Россия-Армения, Кремль, как минимум, не отдаёт предпочтений Еревану. Наглядным свидетельством являются не только критические публикации в адрес Армении российских СМИ, но и нежелание созывать совет ОДКБ по просьбе Еревана. Очевидно, что за этим решением стоит Россия, которая может пересмотреть своё отношение к союзнику и также отдалиться от него, перестав оказывать военную поддержку, что является ключевым моментом сохранения статус-кво в карабахском конфликте, а найдет ли Армения у других центров влияния альтернативу большой вопрос.

Анар Садыхов,

российский эксперт по Кавказу, кандидат исторических наук, специально для Minval.az

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