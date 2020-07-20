Принято решение о деятельности судов на административной территории Баку, Джалилабада, Гянджи, Масаллы, Мингячевира, Сумгайыта, Евлаха и Абшеронского, Бардинского, Геранбойского, Гёйгёльского, Хачмазского, Сиязаньского, Шекинского районов, где введен ужесточенный карантинный режим.

Как сообщили в Верховном суде, судам указанных городов и районов даны некоторые рекомендации. По причине прекращения приема граждан, прием осуществляется только по телефону или посредством интернет-связи.

Также рекомендовано использование защитных масок, соблюдение правил личной гигиены, медико-профилактических мер, соблюдение социального расстояния граждан во время пребывания в здании суда, регулярное проведение дезинфекционных работ в административных зданиях судов.

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