Таблички, запрещающие топтать газон, теперь установлены в столичных парках. По данным Службы по благоустройству Баку, теперь по траве нельзя не только ходить, но и выгуливать собак, сообщает Trend.

Гражданам, имеющим домашних питомцев, адресовано специальное обращение. Владельцев собак просят не только не пускать животных портить зеленые насаждения, но также самим стараться не ходить по траве. В частности, в Службе отмечают, что газоны быстрее всего портятся рядом с детскими игровыми площадками, а также в местах, где проводят пикники. У ведомства нет полномочий выписывать штрафы, поэтому граждане должны бережно относиться к траве.

В структуре сообщают, что выращиваемый в парках травяной покров — местного производства: «В основном газонное покрытие выращивается в поселке Бина Хазарского района, поселке Нардаран Сабунчинского района и поселке Новханы Бинагадинского района. Но семена газона привозные. В этом году было обновлено 10-20 тысяч квадратных метров газонов в парках».

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