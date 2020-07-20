Сегодня около 08:00 попал в аварию автомобиль марки УАЗ, выполнявший служебное поручение пограничной заставы погранотряда ГПС «Худат» вблизи села Хыналыг Губинского района.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
В результате происшествия погиб начальник штаба воинской части полковник Мирзоев Шахин Ибрагим оглу. Другие военнослужащие получили различные телесные повреждения.
Военнослужащим была оказана первичная медицинская помощь, организовано экстренное медицинское обследование.