Сегодня около  08:00 попал в аварию автомобиль марки УАЗ, выполнявший служебное поручение пограничной заставы погранотряда ГПС «Худат» вблизи села Хыналыг Губинского района.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

В результате происшествия погиб начальник штаба воинской части полковник Мирзоев Шахин Ибрагим оглу. Другие военнослужащие получили различные телесные повреждения.

Военнослужащим была оказана первичная медицинская помощь, организовано экстренное медицинское обследование.

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