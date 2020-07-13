«Сегодня предусматривался созыв специальной сессии Организации Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ), который был отложен, соответствующее заявление было сделано самой организацией. В целом, эта организация не имеет мандата на какое-либо участие в нагорно-карабахском конфликте и является структурой, функционирующей в совершенно другой плоскости. Армения, совершая эту провокацию, своим лицемерием и хитростью хотела привлечь к процессу и эту организацию, но вновь была разоблачена».

Об этом заявил помощник президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев отметил, что это наглядно демонстрирует и позиция международного сообщества, в том числе соседних государств: «Братской Турцией было немедленно дано заявление, эта лицемерная и грязная политика Армении была решительно осуждена. Заявления были сделаны также Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией. Международное сообщество, Европейский Союз и другие международные организации также делают заявления и выражают свои позиции».

Помощник президента отметил, что осуждение Армении со стороны международного сообщества и объективная оценка этих событий имеют очень большую значимость: «Сегодня по поручению президента, Верховного Главнокомандующего в Министерстве иностранных дел собрались представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, военные атташе, им также была предоставлена подробная информация.

Поэтому сегодня нас удовлетворяет позиция международного сообщества, и будет продолжено информирование международного сообщества, Генерального секретаря ООН, ОБСЕ и других институтов. Все это показывает, что международное сообщество не принимает эту лицемерную, провокационную политику Армении.

Также я лично неоднократно говорил с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, полевым представителем Действующего председателя ОБСЕ Анжи Каспшиком. Вся объективная информация также доведена до сведения международной общественности» (цитата по АПА).

Minval.az