«Вчера вооруженными силами Армении была совершена очередная провокация на азербайджано-армянской границе. В результате этой провокации и внезапной атаки с использованием артиллерии личный состав Вооруженных сил Азербайджана понес потери, несколько наших солдат получили ранения. Да упокоит Аллах души наших военнослужащих, желаем скорейшего выздоровления раненым».

Об этом сказал помощник президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев отметил, что на основании поручения Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана были приняты необходимые контрмеры: «С прошлой ночи и сегодня в ответ на подобные провокации Армении Вооруженными Силами Азербайджана осуществляются необходимые контрмеры вдоль армяно-азербайджанской границы» (цитата по АПА).

Помощник президента отметил, что сегодня под председательством Верховного Главнокомандующего состоялось заседание Совета безопасности Азербайджанской Республики: «И на этом заседании Верховный Главнокомандующий поручил Вооруженным силам Азербайджана отомстить, и как всегда, дать достойный ответ на эту провокацию вооруженных сил Армении. Ответственность за произошедшие события лежит непосредственно на Республике Армения. Эти провокации были совершены ими намеренно и целенаправленно. Поэтому вся ответственность лежит на Армении».

Minval.az