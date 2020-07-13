Как уже сообщал «Минвал», в результате провокации армянской стороны азербайджанские военнослужащие стали шехидами.
Сегодня тело старшего солдата азербайджанской армии Мамедова Эльшада Дёнмез оглу было предано земле в селе Агдам Товузского района.
Как уже сообщал «Минвал», в результате провокации армянской стороны азербайджанские военнослужащие стали шехидами.
Сегодня тело старшего солдата азербайджанской армии Мамедова Эльшада Дёнмез оглу было предано земле в селе Агдам Товузского района.
Дата: 2020/07/13 19:34
Раздел: Азербайджан, Армия, Наша жизнь
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