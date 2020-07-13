Как уже сообщал «Минвал», в результате провокации армянской стороны азербайджанские военнослужащие стали шехидами.

Сегодня тело старшего солдата азербайджанской армии Мамедова Эльшада Дёнмез оглу было предано земле в селе Агдам Товузского района.

Minval.az