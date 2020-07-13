Министерство обороны Азербайджана опровергло в понедельник сообщение оборонного ведомства Армении об обстреле из минометов армянского приграничного села Чинари.

«Эта информация не соответствует действительности. Азербайджанская сторона не обстреливает гражданское население и гражданские населенные пункты», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что якобы ВС Азербайджана обстреляли село Чинари из минометов калибра 82 мм и 120 мм.

Minval.az