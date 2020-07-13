В качестве подозреваемого в рамках уголовного дела по статьям 281 (публичные призывы, направленные против государства) и 282 (диверсия) Уголовного кодекса Азербайджана задержан экс-министр обороны Рагим Газиев.

Об этом говорится в совместном сообщение Государственной службы безопасности и Генеральной прокуратуры Азербайджана.

В сообщении отмечается, что 12 июля 2020 года подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен, неся потери. Также выражаются глубокие соболезнования семьям военнослужащих Армии Азербайджана, ставших шехидами во время пресечения провокации противника, а раненым — пожелание скорейшего выздоровления.

«В период последних боев на линии фронта наблюдаются безуспешные попытки нарушить в стране общественно-политическую стабильность, нанести урон систематической деятельности государства, его армии и других структур со стороны вражеских кругов и антинациональных сил, обеспокоенных национальной солидарностью и единством между гражданами и государством, которые наш народ всегда демонстрировал. Для осуществления своих гнусных намерений группа лиц, воспользовавшись провокацией противника на государственной границе, с целью очернения имиджа азербайджанского солдата, а также власти и правоохранительных органов, создания недоверия к ним, начали распространять в социальных сетях ложную информацию, направленную на снижение обороноспособности Азербайджана, введение общественности в заблуждение, а также делали открытые призывы, направленные против государства.

Возникли основательные подозрения в том, что в то время, как 12 и 13 июля 2020 года с целью пресечения провокации противника на азербайджано-армянской границе велись боевые операции, и министерство обороны Азербайджана регулярно предоставляло официальную информацию о боевых действиях, экс-министр обороны Рагим Газиев целенаправленно распространял в социальных сетях информацию о вышеуказанных событий, которая явно противоречила действительности. Совершив деяния, направленные на снижение обороноспособности Азербайджана, он призывал людей к погромам, силовому захвату власти и совершению диверсий.

Рагим Газиев был задержан в качестве подозреваемого в рамках уголовного дела по статьям 281 (публичные призывы, направленные против государства) и 282 (диверсия) Уголовного кодекса Азербайджана», — говорится в сообщении.

Также отмечается недопустимость распространения информации неуточненной, предвзятой, направленной на введение в заблуждение общественности, а также являющейся государственной тайной и наносящей ущерб оборонному потенциалу страны, боеспособности вооруженных сил и армии, вразрез национальным интересам Азербайджана в области информации, а также в нарушение законов Азербайджана «О государственной тайне», «О средствах массовой информации» и других законодательных актов.

В то же время подчеркивается, что солидарность народа в деле защиты национальных интересов и безопасности Азербайджана непоколебима, попытки посеять хаос, анархию и совершить диверсиисо стороны антиазербайджанских сил и лиц, служащих их интересам, были и будут решительно пресекаться.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу, возбужденному в отношении Газиева в Службе государственной безопасности.

Minval.az