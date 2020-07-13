Детский невролог Кямаля Дахгани из Гянджи, скончалась от коронавируса. О смерти врача сообщили в социальной сети ее коллеги, пишет издание Qafqazinfo.
Детский невролог Кямаля Дахгани из Гянджи, скончалась от коронавируса. О смерти врача сообщили в социальной сети ее коллеги, пишет издание Qafqazinfo.
Дата: 2020/07/13 17:42
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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