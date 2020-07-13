Согласно данному Оперативному штаба при Кабинете министров поручению президента Ильхама Алиева, еще одна группа иностранных специалистов, работающих в сфере борьбы с коронавирусом, находится в Азербайджане.

115 кубинских медицинских специалистов, специализирующихся в области борьбы с COVID-19, сегодня прибыли в Азербайджан. Они прибыли в рамках мероприятий по предотвращению широкого распространения инфекции COVID-19.

Как сообщил руководитель отдела по связям с общественностью и протокола TƏBİB Рамин Агаев, делегация кубинских специалистов будет находиться в Баку 3 месяца. Следует отметить, что кубинские медицинские специалисты оказывают поддержку в борьбе с пандемией в более чем 20 странах мира.



Minval.az