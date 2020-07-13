Официальный Ереван рассчитывает, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выскажет свою позицию в связи с вооруженным инцидентом на границе с Азербайджаном. Об этом посол Армении в России Вардан Тоганян заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Ранее стало известно, что ОДКБ отказалась рассматривать запрос Армении в связи с эскалацией на госгранице с Азербайджаном.

По словам Тоганяна, ОДКБ «обязана отреагировать», поскольку «речь идет фактически о нападении на государство-члена ОДКБ, на тот участок границы, который никак не связан с конфликтом». Он выразил надежду, что постоянный совет Организации все же проведет заседание по этой теме.

Minval.az