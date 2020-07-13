«Вчера в результате провокации, совершенной вооруженными силами Армении, 4 наших военнослужащих стали шехидами, потерь среди гражданского населения нет, сообщила сообщила начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Она отметила, что информация в связи с провокацией, произошедшей на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы, была доведена до сведения дипломатического корпуса.

По ее словам, несмотря на то, что в последнее время наблюдалась относительная тишина, время от времени режим страна-оккупант Армения нарушала режим прекращения огня: «Но вчерашнее событие имеет два основных отличительных аспекта. Первый — провокация произошла именно на государственной границе двух стран. Второй — очень редко во время провокаций на государственной границе используются такие виды артиллерийского огня и крупнокалиберного оружия. В ходе произошедшей вчера провокации было использовано именно такое оружие», — подчеркнула официальный представитель МИД.

Minval.az