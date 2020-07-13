Перестрелка на Товузском участке государственной границы Азербайджана и Армении продолжает оставаться главной информационной и политической темой. Президент Азербайджана Ильхам Алиев созвал совещание Совета Безопасности Азербайджанской Республики. Глава государства возложил всю ответственность за происходящее на границе на руководство Армении. Президент подчеркнул: « Азербайджан обеспечит защиту своей территориальной целостности, вчера ни один сантиметр нашей территории мы не отдали врагу». А затем предупредил: «Эти действия армянских властей не поддаются логике, и они представляют угрозу для самой Армении». А это уже предупреждение.

Более того, о последствиях подобных авантюр Иревану напоминают не только в Баку. Уже в первые часы после обострения ситуации на границе, не дожидаясь «подробностей», в поддержку нашей страны выступила Турция. МИД этой страны недвусмысленно заявил: «Турция будет продолжать защищать территориальную целостность Азербайджана всеми возможными способами». Затем глава МИД Турции Мевлут Чавушоглу в ходе интервью TRT Haber озвучил новое предупреждение: «Пусть Армения опомнится». И добавил, что Турция, используя все возможности, находится рядом с Азербайджаном.

А вот это уже серьезно. Сотрудничество Азербайджана и Турции, в том числе военное, имеет достаточно долгую историю, политическую поддержку нашей стране Анкара оказывала всегда, но нынешние заявления эксперты сочли беспрецедентными. Неудивительно, что реакция властей Турции изрядно напугала Армению. Во всяком случае, премьер-министр этой страны Никол Пашинян, созвав в Иреване внеочередное заседание своего правительства, умудрился банально проговориться. Рассуждая о последнем обострении на линии фронта, «революционный премьер» вначале попытался обвинить во всем Азербайджан, а затем изрек: «Крайне озадачивает и поведение Турции в лице МИД этой страны, в заявлении которого выражается безоговорочная поддержка азербайджанских действий». После чего не оставил сомнений: в Иреване напуганы, и напуганы всерьез. Что неудивительно. Судя по всему, устроив новый виток игр с огнем на границе, здесь не ждали такой реакции.

А теперь армянским стратегам надо бы принять во внимание еще более неприятные для себя обстоятельства. Прежде всего, напомним: нынешний «обмен ударами» произошел уже не в Карабахе, а на государственной границе Азербайджана и Армении. А это, кроме всего прочего, дает Азербайджану серьезные основания распространить не только на Карабах и «географию» своего ответного удара — не того, что наносится уже в первые минуты вражеского обстрела и преследует своей целью подавить огневые точки и обеспечить безопасность собственной территории, а уже другого, масштабного и куда более продуманного. А реакция Турции на эти события — верный признак, что ответный удар будет наноситься силами уже де-факто обозначившейся коалиции Азербайджана и Турции. Официальная Анкара, напомним азбуку, делает выводы не только из событий на линии фронта между Азербайджаном и Арменией. Здесь вряд ли упускают из внимания, что Иреван регулярно призывает Москву денонсировать подписанные еще в двадцатые годы советско-турецкие договоры о границах и открыто обозначает свои притязания на турецкие земли. Делают в Анкаре выводы и из той поддержки, которую Армения оказывает РКК, из ее военного союза с режимом Башара Асада и многого другого.

А это значит, что сегодня перед Азербайджаном и Турцией стоит общая задача: нейтрализовать ту опасность, которая исходит сегодня от Армении. Той самой Армении, где возводят в ранг национальных героев террористов, убивавших дипломатов и закладывавших взрывчатку в гражданские самолеты, где ставят памятник Нжде и где строят планы территориальных захватов, подкрепляя их время от времени вооруженными провокациями.

А такие игры в современном мире не остаются безнаказанными. Тем более что прежнего непробиваемого «военно-политического зонтика» над Арменией уже нет. А значит, жителям этой страны надо почаще смотреть в небо. Чтобы вовремя увидеть ударные дроны над Иреваном и успеть спрятаться. Кстати говоря, Никол Пашинян, еще баллотируясь на пост мэра Иревана, стращал граждан: у нас давно не строят метро, бомбоубежища в подвалах заняты под коммерческие объекты, случись что — куда прятаться побежим? Ответа на этот вопрос по-прежнему нет. А вот актуальности у него ой как поприбавилось.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az