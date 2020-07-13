13 июля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровом и российским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшиком, сообщает Министерство иностранных дел.

Министр Эльмар Мамедъяров проинформировал противоположную сторону о предотвращении атаки вооруженных сил Армении и текущей обстановке в регионе, выразил серьезное недовольство и расценил эту новую провокацию Армении как акт агрессии.

Э.Мамедъяров довел до внимания противоположной стороны, что целенаправленная провокация Армении направлена на вовлечение третьих стран в армяно-азербайджанский конфликт и отвлечение армянского общества от внутренних проблем.

Minval.az