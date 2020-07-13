«В происходящем на армяно-азербайджанской границе хотелось бы отметить главное. В данном случае не имеет значения, что Товузский район не находится в зоне карабахского конфликта, так как взаимные удары армянской и азербайджанской армий являются прямым следствием: а) неурегулированности проблемы Карабаха; б) незаконченности «апрельской» войны 2016 года, которая, напомню, была лишь приостановлена, «заморожена» с помощью России, а не остановлена надёжно и окончательно; в) безответственности МГ ОБСЕ, которая не может дать конкретной квалификации происходящему в зоне конфликта, так как не в состоянии назвать агрессора ни в 2016-м, ни сейчас».

Об этом в беседе с Minval.az заявил российский политолог, председатель Экспертного совета Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук.

То же самое теперь может произойти в любой точке армяно-азербайджанской границы, в том числе в районе Нахчывана, убежден аналитик. Поэтому, по его мнению, сопредседатели должны взять ответственность за новые жертвы на себя и, даже более того, оставить свои посты.

«К сожалению, МГ ОБСЕ не может вести эффективный контроль за вверенной сферой, и происходящие события это надёжно доказывают», — заметил он.

«Кроме того, следует отметить, что, во-первых, Никол Пашинян с самого начала своего руководства Арменией открыто провоцировал Баку на новую войну, так как упорно и последовательно выдвигал неприемлемые для Азербайджана требования, которые выходили за рамки переговорного процесса.

В частности, я об этом предупреждал в десятках своих интервью как азербайджанским, так и армянским СМИ. Во-вторых, Азербайджан после экстренных международных саммитов, связанных с итогами «апрельской» войны 2016 года так и не увидел никаких реальных подвижек в решении проблемы. При этом, как мы помним, на протяжении долгих четырёх лет представители Баку продолжали дисциплинированно принимать участие в переговорном процессе, не идя ни на какие демарши, поэтому их сложно в чём-то обвинить. Это факты, которые трудно оспорить», – продолжил наш собеседник.

Как считает Трофимчук, переговоры есть смысл вести всегда, но только при одном условии: они должны быть эффективными и результативными. В противном случае, этот формат останется ещё одним поводом (помимо «инновационных» карабахских тезисов Пашиняна) для провоцирования Азербайджана на войну, подчеркнул он.

«В данный момент должен быть, наконец, чётко назван агрессор, в противном случае, ситуация снова зайдёт в тупик, и по жертвам с обеих сторон тоже нужна полная ясность. Так что без внешней оценки здесь не обойтись. Обе стороны приводят свои доказательства и доводы, однако этот ответ принципиально важно услышать от контролирующих инстанций. Эти же инстанции должны дать чёткий план дальнейшего хода переговоров. Если территории Азербайджану никто возвращать не собирается, то об этом так и надо прямо сказать. Тогда он будет действовать по собственной программе, но ответственность за происходящее, как я уже отметил, ляжет не только на него», – отметил наш собеседник.

По его мнению, на этот раз, как и в апреле тоже, надежда на приостановку боевых действий, на стабилизацию обстановки связана только с Россией. Так как многим остальным сторонам война будет на руку, чтобы ослабить и саму Россию тоже, добавил он.

«Звучат мнения о том, что раз бои идут не в непосредственной карабахской зоне, то у Армении как бы есть цель втянуть в конфликт ОДКБ. Надо сказать, что многие армянские наблюдатели этого и не скрывают, и прямо ждут реакции, прямого вмешательства ОДКБ, чтобы в очередной раз проверить её, так сказать, на союзническую надёжность. Руководству ОДКБ такой подход не сильно, я думаю, понравится, хотя с заявлениями на этот счёт оно, безусловно, выступит. Азербайджан не является для ОДКБ врагом, поэтому план (если таковой имеется) по втягиванию этого блока в армяно-азербайджанскую войну не удастся. Скажем прямо: втягивание ОДКБ в войну было бы выгодно Западу. А уж кто там, Армения или Азербайджан, хотели бы втянуть этот блок в войну, думаю, многие сделают вывод сами, так как это не слишком сложная задача для ума.

И ещё. Я уже весной 2018 года сказал, что Никол Пашинян, либерал западного типа, станет большой проблемой для всех, а не только для самого армянского населения. Прежде всего – проблемой для безопасности всего Южного Кавказа. Если бы вся Армения слитно, горой стояла за своего премьера, тогда ситуация была бы более простой: «Азербайджан напал на Армению». А вся Армения желала бы победы своему лидеру. Но теперь всё запутывается ещё больше. Без решения проблемы Карабаха, без решения проблемы Пашиняна ситуация в принципе не может стабилизироваться. Многие внутри Армении будут желать Пашиняну поражений и на внешнем фронте тоже. Но война на Южном Кавказе выгодна, прежде всего, Западу. А уж кто там является прямым проводником этой политики внутри конфликта, у кого Запад стоит за спиной, каждый тоже может догадаться самостоятельно.

В любом случае, мы имеем дело с новым, одним из этапов карабахской драмы, а не её концом. Пока что мы может зафиксировать такую логичную цепь армяно-азербайджанских боев за последние годы: август 2014 – апрель 2016 – июль 2020… И конца им пока не видно», – резюмировал собеседник Minval.az.

Бахтияр Сафаров

Minval.az