«События, происходящие сейчас на линии фронта в Товузском районе, были вполне ожидаемым ходом. Думаю, что мотивация армянской стороны и так достаточно понятна. Причина – ухудшение отношений между Москвой и Ереваном».

Об этом в беседе с Minval.az заявил экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров, комментируя эскалацию на азербайджано-армянской госгранице.

По его мнению, премьер Армении прекрасно понимает, что он не станет партнером для Кремля.

«Более того, что он опасается того, что Москва поддерживает всех оппозиционно настроенных к нему политических противников. В сложившейся ситуации у Пашиняна остается только один единственный путь – провоцировать возобновление военных действий, обвинения Москвы в предательстве, причем независимо от того, будет она что-то делать или же нет. Затем последует декларация о том, что Ереван разрывает отношения с Москвой, и после этого Армения намерена проводить прозападную политику. Поэтому и место выбора для этой провокации однозначно», — отметил он.

По мнению нашего собеседника, сложившаяся ситуация открывает для Азербайджана большие возможности.

«Во-первых, Москва не будет каким-либо образом помогать Еревану. Во-вторых, ситуация позволяет нам нанести этот удар по всей линии соприкосновения войск. И, в третьих, для того, чтобы усилить эффект от своей провокации, в ближайшие дни армяне предпримут обстрелы населенных пунктов Азербайджана в приграничной зоне, чтобы вызвать неизбежный ответный удар со стороны Баку. Вот что сейчас происходит в Товузском районе. И я призываю всех быть готовыми к возобновлению военных действия с большой долей вероятности», — рассказал наш собеседник.

По его словам, сложилась довольно странная ситуация, в возобновлении боевых действий больше всех не заинтересована Россия, так как в Москве понимают, что война поставит ее перед выбором – или они на стороне Азербайджана, либо Армении. А в Кремле, считает экс-глава МИД, всячески хотят избежать этой щекотливой ситуации, особенно в условиях, когда возможности Москвы сильно ограничены.

«Более того, предпринимается очень серьезное давление на Москву со стороны Запада. В Москве понимают, что в региональном и военном отношении можно мало что могут противопоставить Азербайджану и Турции, которая, несомненно, придет на помощь Баку. И поэтому такая большая конфронтация Москве явно не нужна.

С другой стороны, Пашинян осознает, что Россия не поможет Армении, и поэтому он целенаправленно рушил имитационный переговорный процесс, созданный самой же Москвой.

Будем откровенны, благодаря ему и его заявлениям, переговорный процесс был полностью разрушен, и азербайджанское общество в результате этого стало перед конкретным выбором. Если переговорного процесса нет, а захваченные территории Армения освобождать не собирается, то остается единственный выбор в плане начала военных действий. Поэтому серия провокаций премьера Армении была целенаправленной – для того, чтобы вызвать ответные действия Азербайджана. Но эти ответные меры со стороны Азербайджана как раз-таки будут отвечать интересам Баку. Пользуясь своим преимуществом в военной силе, Азербайджан может освободить свои территории при отсутствии каких-либо действий со стороны Москвы, которая, возможно, попытается проявить себя в качестве миротворца. Но тогда пашиняновская тактика будет полностью дискредитирована большим количеством жертв и потерей территорий, находящимися сегодня под контролем Армении», — полагает Зульфугаров.

Говоря об отсутствии реакции посредников на эскалацию, экс-министр сказал следующее:

«В МГ ОБСЕ представлены как Россия, так и Запад. Запад ждет, когда Армения «созреет», то есть оторвется от России и упадет к ним в объятия. Западу все ровно, у кого под контролем находятся ныне оккупированные территории: побыли под контролем Армении, и достаточно. Теперь будут под контролем Азербайджана. Зато Армения будет более покладистой в результате нанесенного ей военного поражения. Россия также понимает, что ввязываться сейчас в региональную конфронтацию, в которой также, возможно, примет участие и Турция, ей совсем ни к чему. Терять Азербайджан тоже нет никакого смысла, так как Армения по сравнению с Азербайджаном — это «чемодан без ручки». Поэтому в данной ситуации мы наблюдаем такую «тишину». Пашинян выбрал подобную тактику, хотя его предупреждали, что она принесет много неприятностей и потерь для Армении, но, тем не менее, он все-таки выбрал этот путь, который оправдывается разве что принципом сохранения власти в своих руках. Для политика провокационного расклада это вполне естественно. Он сдаст территории, зато сохранит власть, нейтрализует оппозицию, и станет любимчиком на Западе. Вот и все, о чем Пашинян думает. Он прекрасно понимает, что рано или поздно эти территории придется отдать, но лучше отдать именно путем войны, нежели путем переговоров».

Бахтияр Сафаров

Minval.az