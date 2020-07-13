Новоиспеченный главный тренер сборной Азербайджана по футболу, итальянец Джанни Де Бьязи намерен прибыть в Баку в начале августа этого года.

Де Бьязи отметил, что принял предложение возглавить сборную Азербайджана, потому что оно оказалось серьезным, а руководители Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) — заслуживающими доверие.

«Я собираюсь в растущую страну, которая имеет представление о будущем, в том числе и с футбольной точки зрения. Первые контакты были уже в феврале, затем разразилась пандемия, и все прекратилось. Теперь, когда мы можем снова «дышать», пришли к соглашению», — сказал Де Бьязи.

Он отметил, что контракт со сборной Азербайджана будет подписан на полтора года, до конца 2021 года.

«К сожалению, у меня будет мало времени на работу, мне бы хотелось иметь больше, но коронавирус вынудил пойти на это. Пятого сентября нам уже предстоит провести первый матч в Лиге Наций УЕФА, мы встретимся с Люксембургом. В группу входят также Кипр и Черногория», — заметил Де Бьязи.

Кстати, для итальянца предстоящий визит в Баку будет не первым и у него остались приятные впечатления о городе.

«Это большой, активный, динамичный город, с видом на Каспийское море. Это настоящая красота, когда прогуливаешься по Старому городу, между средневековыми стенами. Это действительно очарование. Я буду жить там большую часть времени. Когда работал в Албании, мог довольно быстро вернуться в Италию, в случае же с Азербайджаном так быстро вернуться не получится», — добавил Де Бьязи.

Он также добавил, что АФФА надеется на то, что национальная команда сможет попасть в более высокий дивизион Лиги Наций УЕФА, а также попытается побороться за путевку в финальную стадию чемпионата мира 2022 года в Катаре, пишет издание Derbyderbyderby.

Minval.az