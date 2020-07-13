В ночь на 13 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженная обстановка.

Как сообщили в Министерстве обороны, точным огнем наших подразделений в ночных боях с применением артиллерии, минометов и танков были уничтожены опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильная техника и живая сила противника.

В бою погиб военнослужащий азербайджанской армии, старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглу.

В настоящее время оперативные условия находятся под контролем наших войск, принимаются решительные меры против врага. Вражеская сторона скрывает информацию о потерях.

Minval.az