В Азербайджане за минувшие сутки зарегистрировано 520 новый фактов инфицирования коронавирусом. Согласно сообщению Оперативного штаба при Кабинете министров АР в воскресенье, число полностью выздоровевших пациентов составило 486.

Восемь пациентов, тесты на коронавирус которых дали положительный результат, скончались.

Всего на сегодняшний день в Азербайджане зафиксировано 24 041 факт заражения COVID-19, из них 15 093 человека полностью выздоровели и были выписаны из больниц, 306 человек скончались.

Лечение 8642 пациентов продолжается в больницах особого режима.

За минувшие сутки проведено 7878 тестов на коронавирус, всего за минувший период — 568 234 теста.

Minval.az