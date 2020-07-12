Тренер Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев прокомментировал выводы Генпрокуратуры о причине гибели туристов на перевале Дятлова в 1959 году. Об этом сообщает РБК.

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До этого Генпрокуратура представила заключение расследования о гибели группы в горах. В документах говорилось, что туристы погибли из-за снежной лавины и из-за того, что они не смогли вернуться в палатку при плохой видимости.

Киселев считает, что лавина – это наиболее вероятная причина смерти.

«То, что группа не смогла найти палатку после схода лавины, тоже очень похоже на правду, потому что в условиях плохой видимости ночью без GPS-приборов найти палатку сложно», — добавил он.

При этом тренер отметил, что группа Дятлова допустила ошибку, решив заночевать на лавиноопасном склоне.

По словам заслуженного спасателя России Александра Гофштейна, изначальной причиной гибели скорее всего стала лавина, однако он не согласен, что версия Генпрокуратуры окончательна и достоверна.

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