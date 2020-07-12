Руководитель Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич не согласился с выводами Генпрокуратуры о гибели туристов.

Прокуроры на основании документов 1959 года и различных экспериментов установили, что они умерли от холода и полученных при сходе лавины травм.

Кунцевич заявил, что Фонд готовит официальный ответ на результаты этого расследования.

«По этой проверке можно понять, что проигнорирована техногенная версия причины гибели, хотя это очевидно: умерли все почти в одно время», — поделился своим мнением Кунцевич, добавив, что у него «много нареканий и претензий» по поводу выводов Генпрокуратуры.

По его словам, фонд будет настаивать на возобновлении следственных действий по факту гибели туристов и считает, что ее должны провести специалисты Следственного комитета, поскольку они могут допрашивать свидетелей и родственников в рамках проверки либо возбуждения уголовного дела.

Руководитель фонда рассказал, что сейчас с их стороны готовится ответ на расследование Генпрокуратуры.

«На одной-двух страницах будет наша жалоба. Это же резонансное, международное, огромное дело. Все хотят знать, все интересуются», — сказал Кунцевич.

Minval.az