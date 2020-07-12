Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поговорила по телефону с заслуженным артистом Бахрамом Багирзаде, продолжающем лечение от COVID-19.

Пожелав заслуженному артисту скорейшего выздоровления, Мехрибан Алиева особо отметила самоотверженный труд азербайджанских врачей в борьбе с COVID-19 в нашей стране, лечении больных.

Бахрам Багирзаде выразил признательность Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за поддержку и усилия для его лечения. Выразив уверенность в скорейшее выздоровление, Бахрам Багирзаде отметил, что всегда чувствовал поддержку Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Напомним, что состояние Бахрама Багирзаде, заразившегося коронмрусом и помещенного в больницу особого режима, в какой-то момент ухудшилось. В результате проведенного интенсивного лечения отмечается позитивная динамика и стабилизация здоровья заслуженного артиста.